Ей очень идет эта прическа: Хайди Клум попала под прицел папарацци в нетипичном для себя образе

Модель выглядела роскошно, и этот образ стоит брать себе на заметку.

Хайди Клум - одна из тех роскошных женщин, с которых хочется брать пример, ведь ее наряды, макияж и прически всегда идеальны. Модель старается не повторять образы, поскольку практически ежедневно попадает под прицел папарацци по пути на съемки шоу America's Got Talent.

Во время одного из своих появлений на улице Клум продемонстрировала очередной женственный наряд. Она сочетала белую лаконичную повседневную майку с черной юбкой на пуговицах и с карманами.

Образ Клум дополнила черно-золотистыми босоножками, сумкой Chanel и набором золотых украшений. Интересной была прическа модели, поскольку она накрутила волосы и собрал в "мальвинку". Такая укладка была очень к лицу звезде и смотрелась романтично.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Сумки от Chanel явно переместились у Клум в статус любимых, ведь она с ними появлялась уже ранее не раз. Этот аксессуар она сочетает с разными нарядами. Ранее Клум более часто дополняла образы сумками Birkin от Hermes, которых у нее огромная коллекция разных цветов.

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