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- Шоу-бизнес
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Ей очень идет: Памела Андерсон в сливовом платье сияла на премьере комедийного боевика
57-летняя актриса и модель представила в Лондоне фильм со своим участием.
Памела Андерсон посетила премьеру комедийного боевика "Голый пистолет" в кинотеатре Cineworld Leicester Square в Лондоне, в котором она снялась.
На красной дорожке актриса продемонстрировала эффектный образ. На Памеле было элегантное платье-бюстье сливового цвета длины макси, которое для нее по заказу создал американский бренд Rodarte. Наряд имел драпировку на корсете, струящуюся юбку и длинный шлейф.
Цвет платья идеально идет к тону ее кожи и платиновым волосам.
Аутфит звезда дополнила укладкой с прикорневым объемом и локонами, максимально натуральным макияжем с нежно-розовым блеском на губах и молочным маникюром.
Андерсон также сфотографировалась с главным героем фильма — Лиамом Нисоном, играющим роль лейтенанта Фрэнка Дребина-младшего. Актер был одет в серый костюм и черную футболку, которые скомбинировали с черными туфлями.
О фильме:
«Голый пистолет» — это ремейк культовой франшизы о бестолковом, но отчаянном копе. Лейтенант Фрэнк Дребин-младший продолжает дело своего отца, легендарного героя в исполнении Лесли Нильсена по оригинальной трилогии.
В украинский прокат фильм выйдет 31 июля.