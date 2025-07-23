Ей очень идет: Памела Андерсон в сливовом платье сияла на премьере комедийного боевика

Памела Андерсон / © Associated Press

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Памела Андерсон посетила премьеру комедийного боевика "Голый пистолет" в кинотеатре Cineworld Leicester Square в Лондоне, в котором она снялась.

Памела Андерсон / © Associated Press

На красной дорожке актриса продемонстрировала эффектный образ. На Памеле было элегантное платье-бюстье сливового цвета длины макси, которое для нее по заказу создал американский бренд Rodarte. Наряд имел драпировку на корсете, струящуюся юбку и длинный шлейф.

Памела Андерсон / © Associated Press

Цвет платья идеально идет к тону ее кожи и платиновым волосам.

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Памела Андерсон / © Associated Press

Аутфит звезда дополнила укладкой с прикорневым объемом и локонами, максимально натуральным макияжем с нежно-розовым блеском на губах и молочным маникюром.

Памела Андерсон / © Associated Press

Андерсон также сфотографировалась с главным героем фильма — Лиамом Нисоном, играющим роль лейтенанта Фрэнка Дребина-младшего. Актер был одет в серый костюм и черную футболку, которые скомбинировали с черными туфлями.

Памела Андерсон и Лиам Нисон / © Associated Press

Памела Андерсон и Лиам Нисон / © Associated Press

О фильме:

«Голый пистолет» — это ремейк культовой франшизы о бестолковом, но отчаянном копе. Лейтенант Фрэнк Дребин-младший продолжает дело своего отца, легендарного героя в исполнении Лесли Нильсена по оригинальной трилогии.

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В украинский прокат фильм выйдет 31 июля.