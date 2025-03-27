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- Шоу-бизнес
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Ей очень шел этот наряд: Селена Гомес вышла на публику в красном мини с огромным цветком
Звезда попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.
Певица и актриса Селена Гомес направлялась на мероприятие проводимое ее косметическим брендом Rare Beauty. Оно было посвящено запуску румян Bouncy Blush.
По такому поводу Гомес надела наряд яркого красного цвета - ансамбль от польского бренда Magda Butrym. Он включал боди-водолазку, объемный блейзер и мини-юбку, которую украшал огромный цветок из ткани.
Также Селена сочетала с этим нарядом туфли от известного бренда Manolo Blahnik, яркий макияж и гламурные серьги с камнями. На ее руке сверкало обручальное кольцо от бренда Abril Barret, которое ей подарил жених Бенни Бланко. Волосы Селена уложила в лаконичную прическу.
Этот красный наряд девушки напомнил нам еще один ее лук - мини-платье оттенка сливочного масла, которое тоже было от Magda Butrym. В зоне бедер его украшала рюша с большим цветком из ткани и такой декор делал образ более интересным и романтичным. В этом луке она посетила церемонию вручения премии Virtuosos Awards, которая прошла в рамках Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре, в прошлом месяце.