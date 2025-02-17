Ей очень шло это платье: Селена Гомес посетила церемонию BAFTA в Лондоне

32-летняя звезда посетила церемонию вручения премии BAFTA 2025, которая прошла в Лондоне. Селена была в этот раз под пристальным вниманием, поскольку ее номинировали в категории "Лучшая актриса второго плана", однако она уступила победу своей коллеге по фильму "Эмилия Пэрес" Зои Салдане.

Для красной дорожки Селена выбрала наряд от французского бренда Schiaparelli. Ее платья роскошно обтягивало фигуру и подчеркивало талию. Выполнено оно было из серебристой ткани, полностью расшитой бисером, пайетками и камнями, а также из черного бархата, который украшал платье в верхней части.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Дополнила свой гламурный наряд артистка множеством драгоценностей от Tiffany & Co., а также красивым макияжем и простой прической - стилист собрали ее волосы и сделала пробор сбоку. Также на безымянном пальце звезды было кольцо с большим бриллиантом от бренда Abril Barret, которое ей подарил возлюбленный - музыкальный продюсер Бенни Бланко. Он сделал Селене предложение и преподнес это потрясающее украшение огранки "маркиз" после года отношений. Кольцо было разработано по индивидуальному заказу для Селены. Это украшение она теперь не снимает.

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