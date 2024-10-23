Ей сегодня 40: вспоминаем красивые образы топ-модели Изабель Гулар

Изабель родилась в 1984 году в Сан-Карлус, Бразилия. У нее итальянские и бразильские корни. Работать моделью начала в 14 лет. В 2005 году вышла на подиум во время знаменитого Victoria's Secret Fashion Show, а в 2006-м стала одним из "ангелов" бренда.

У Изабель прекрасное чувство стиля. Она любит наряды, которые подчеркивают ее идеальную фигуру.

На красную дорожку Каннского кинофестиваля перед премьерой фильма "Битлджюс Битлджюс", режиссером которого стал Тим Бертон, она надела черное платье-бюстье со стразами от бренда Ermanno Scervino.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

На премьеру новой экранизации романа "Граф Монте-Кристо", которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля, модель пришла в платье от бренда Zuhair Murad из коллекции осень-зима 2023.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

Во время съемки на яхте Гулар позировала в роскошном небесно-голубом платье от LaQuan Smith, сквозь полупрозрачную ткань которого просвечивалось ее нижнее белье. Образ модели дополняли браслеты с бриллиантами от Tiffany и солнцезащитные очки.

Фото: Instagram Изабель Гулар

На вечеринку LuisaViaRoma for Unicef в Eden Rock на Сент-Барте Изабель надела серебристое платье фасона "рыбий хвост" с россыпью пайеток.

Изабель Гулар / Фото: Getty Images

А на благотворительном вечере, который состоялся в рамках 75-го Каннского международного кинофестиваля, Гулар сияла в роскошном золотом платье с пикантным декольте и вырезами на талии.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

На премьеру франко-голландской картины "Искушение" Изабель выбрала белоснежное платье от итальянского бренда Etro. Оно было со шлейкой на одно плечо и красивым фигурным вырезом на спине, который украшала кайма из камней.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

Держать себя в форме ей помогает спорт, она признается, что поставила себе цель заниматься спортом каждый день в течение часа несмотря на то, как загружен день. Среди спортивных упражнений она выделяет боковую планку с вращениями, скручивания в планке и приседания с эспандером. Также Гулар любит практиковать йогу.

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