Ей сегодня 40: вспоминаем красивые образы топ-модели Изабель Гулар

23 октября бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret отмечает свой юбилей.
Изабель родилась в 1984 году в Сан-Карлус, Бразилия. У нее итальянские и бразильские корни. Работать моделью начала в 14 лет. В 2005 году вышла на подиум во время знаменитого Victoria's Secret Fashion Show, а в 2006-м стала одним из "ангелов" бренда.
У Изабель прекрасное чувство стиля. Она любит наряды, которые подчеркивают ее идеальную фигуру.
На красную дорожку Каннского кинофестиваля перед премьерой фильма "Битлджюс Битлджюс", режиссером которого стал Тим Бертон, она надела черное платье-бюстье со стразами от бренда Ermanno Scervino.
На премьеру новой экранизации романа "Граф Монте-Кристо", которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля, модель пришла в платье от бренда Zuhair Murad из коллекции осень-зима 2023.
Во время съемки на яхте Гулар позировала в роскошном небесно-голубом платье от LaQuan Smith, сквозь полупрозрачную ткань которого просвечивалось ее нижнее белье. Образ модели дополняли браслеты с бриллиантами от Tiffany и солнцезащитные очки.
На вечеринку LuisaViaRoma for Unicef в Eden Rock на Сент-Барте Изабель надела серебристое платье фасона "рыбий хвост" с россыпью пайеток.
А на благотворительном вечере, который состоялся в рамках 75-го Каннского международного кинофестиваля, Гулар сияла в роскошном золотом платье с пикантным декольте и вырезами на талии.
На премьеру франко-голландской картины "Искушение" Изабель выбрала белоснежное платье от итальянского бренда Etro. Оно было со шлейкой на одно плечо и красивым фигурным вырезом на спине, который украшала кайма из камней.
Держать себя в форме ей помогает спорт, она признается, что поставила себе цель заниматься спортом каждый день в течение часа несмотря на то, как загружен день. Среди спортивных упражнений она выделяет боковую планку с вращениями, скручивания в планке и приседания с эспандером. Также Гулар любит практиковать йогу.
Читайте также:
- На катере в Венеции: топ-модель Изабель Гулар в мини-платье сверкнула стройными ногами
- Красивая Изабель Гулар в крошечном бикини поплавала в Эгейском море
- Освежилась: топ-модель Изабель Гулар эффектно прыгнула в бассейн