Ей сегодня – 58: Синди Кроуфорд в честь дня рождения показала себя в детстве

Сегодня звезда отмечает день рождения.
20 февраля родилась американская звезда и одна из супермоделей 90-х - Синди Кроуфорд. В честь праздника она решила показать фото, на котором запечатлена в трехлетнем возрасте. Будущая звезда подиумов запечатлена в платье с рюшами сидящей у торта со свечками.
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А на втором фото Синди запечатлена задувающей свечи на торте в виде обложки журнала Vogue. Фото, скорее всего, сделано на пике модельной карьеры Кроуфорд. А видео на следующем слайде снято сегодня.
"Благодарна за очередной набор свечей на день рождения — спасибо за всю вашу любовь", - написала манекенщица под публикацией в Instagram.
Напомним, ранее Синди Кроуфорд показывала, как встретила новый – 2024-й – год. Она была на новогодней вечеринке вместе с мужем Рэнди Гербером.
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