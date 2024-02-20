Ей сегодня – 58: Синди Кроуфорд в честь дня рождения показала себя в детстве

20 февраля родилась американская звезда и одна из супермоделей 90-х - Синди Кроуфорд. В честь праздника она решила показать фото, на котором запечатлена в трехлетнем возрасте. Будущая звезда подиумов запечатлена в платье с рюшами сидящей у торта со свечками.

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А на втором фото Синди запечатлена задувающей свечи на торте в виде обложки журнала Vogue. Фото, скорее всего, сделано на пике модельной карьеры Кроуфорд. А видео на следующем слайде снято сегодня.

"Благодарна за очередной набор свечей на день рождения — спасибо за всю вашу любовь", - написала манекенщица под публикацией в Instagram.

Напомним, ранее Синди Кроуфорд показывала, как встретила новый – 2024-й – год. Она была на новогодней вечеринке вместе с мужем Рэнди Гербером.

Синди Кроуфорд с мужем / Фото: Instagram Синди Кроуфорд

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