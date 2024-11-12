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Ей сегодня – 7: Джорджина Родригес показала, как готовила торт для дочери-именинницы

Ей сегодня – 7: Джорджина Родригес показала, как готовила торт для дочери-именинницы

Джорджина Родригес с дочерью Аланой Мартиной / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Многодетная мама пекла торт вместе с другими детьми.

Сегодня, 12 ноября, 7 лет исполняется Алане Мартине - дочери португальского футболиста Криштиану Роналду и его возлюбленной, 30-летней модели и инфлуэнсера Джорджины Родригес.

Гордый отец показал в Instagram совместную фотографию с девочкой. "7 лет моей принцессе. Поздравляю, любовь моя!" – написал футболист под снимком.

А мама показала, как в компании остальных детей готовила праздничный торт.

© Instagram Джорджины Родригес
Фото: Instagram Джорджины Родригес
© Instagram Джорджины Родригес
Фото: Instagram Джорджины Родригес

Отметим, Джорджина и Криштину воспитывают пятерых детей. Для двух из них – дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды – Родригес является биологической матерью. 7-летних близнецов Еву и Матео футболисту родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына спортсмена – 14-летнего Криштиану-младшего – ничего не известно.

Напомним, ранее Джорджина Родригес с детьми сходила на стретчинг. Звезда приобщает детей к спорту с ранних лет.

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