Ей сегодня 79: Дженнифер Лопес поделилась снимками с мамой в честь ее дня рождения

12 декабря маме певицы Дженнифер Лопес исполнилось 79 лет. В честь этого звезда опубликовала несколько их совместных фотографий. "С днем ​​рождения, мамочка! Я так сильно тебя люблю! Спасибо, что ты всегда рядом со мной…", - написала Джей Ло под снимками.

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Гваделупе Родригес родом из Пуэрто-Рико, воспитала Дженнифер и двух ее сестер в Бронксе, Нью-Йорк, в строгой, но любящей атмосфере. Она работала воспитательницей в детском саду. Отношения между матерью и дочерью на протяжении жизни были разными – Лопес рассказывала, что в ее подростковом возрасте между ними возникали серьезные конфликты, однако сейчас они очень близки.

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

"Моя мама всегда говорила мне, что я могу добиться чего угодно, если буду работать над этим", - признавалась как-то в интервью Джей Ло.

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Интересно, что Гваделупе сама несколько раз появлялась в рекламах на ТВ.

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Ранее, отметим, эффектная Дженнифер Лопес позировала у плиты. Она показала в своем Instagram, чем занимается, когда возвращается поздно вечером со светских мероприятий. Оказывается, певица любит перекусить перед сном.

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Читайте также:

Роскошные образы Дженнифер Лопес (22 фото)