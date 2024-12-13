Ей сегодня 79: Дженнифер Лопес поделилась снимками с мамой в честь ее дня рождения

Гваделупе Родригес сыграла важную роль в жизни и карьере своей дочери.
12 декабря маме певицы Дженнифер Лопес исполнилось 79 лет. В честь этого звезда опубликовала несколько их совместных фотографий. "С днем рождения, мамочка! Я так сильно тебя люблю! Спасибо, что ты всегда рядом со мной…", - написала Джей Ло под снимками.
Гваделупе Родригес родом из Пуэрто-Рико, воспитала Дженнифер и двух ее сестер в Бронксе, Нью-Йорк, в строгой, но любящей атмосфере. Она работала воспитательницей в детском саду. Отношения между матерью и дочерью на протяжении жизни были разными – Лопес рассказывала, что в ее подростковом возрасте между ними возникали серьезные конфликты, однако сейчас они очень близки.
"Моя мама всегда говорила мне, что я могу добиться чего угодно, если буду работать над этим", - признавалась как-то в интервью Джей Ло.
Интересно, что Гваделупе сама несколько раз появлялась в рекламах на ТВ.
Ранее, отметим, эффектная Дженнифер Лопес позировала у плиты. Она показала в своем Instagram, чем занимается, когда возвращается поздно вечером со светских мероприятий. Оказывается, певица любит перекусить перед сном.
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