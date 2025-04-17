Ей сегодня исполилось 51: Дэвид Бекхэм запостил милые фото с женой Викторией

Виктория и Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

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Одним из первых ее поздравил муж — Дэвид Бекхэм. Он опубликовал подборку фотографий со своей женой в блоге в Instagram и написал:

«С днем ​​рождения самую замечательную жену, маму и лучшую подругу, о которой мы все только можем мечтать. Желаю тебе самого идеального дня, потому что ты этого заслуживаешь, и мы тебя очень любим. @victoriabeckham».

Виктория и Дєвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Бекхэм запостил их фото с Викторией с времен, когда они только поженились, показал несколько детских снимков на которых Викки выглядит очень мило.

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Виктория Бекхэм в детстве / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид и Виктория в браке уже более 25 лет. Напомним, ранее мы показывали некоторые кольца, которые Бекс дарил своей жене, как помолвочные в разные годы их совместной жизни.

Виктория Бекхэм в детстве / © Instagram Дэвида Бекхэма

Семья Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма