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- Шоу-бизнес
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Ей сегодня исполилось 51: Дэвид Бекхэм запостил милые фото с женой Викторией
Виктория Бекхэм празднует сегодня свой день рождения. Ей исполняется 51 год.
Одним из первых ее поздравил муж — Дэвид Бекхэм. Он опубликовал подборку фотографий со своей женой в блоге в Instagram и написал:
«С днем рождения самую замечательную жену, маму и лучшую подругу, о которой мы все только можем мечтать. Желаю тебе самого идеального дня, потому что ты этого заслуживаешь, и мы тебя очень любим. @victoriabeckham».
Бекхэм запостил их фото с Викторией с времен, когда они только поженились, показал несколько детских снимков на которых Викки выглядит очень мило.
Дэвид и Виктория в браке уже более 25 лет. Напомним, ранее мы показывали некоторые кольца, которые Бекс дарил своей жене, как помолвочные в разные годы их совместной жизни.