Ей тогда было 18: Клаудия Шиффер показала архивное фото

53-летняя немецкая супермодель 90-х – Клаудия Шиффер – уже 35 лет сотрудничает с брендом Guess. Именно кадр из его промокампании в 1989 году стал для карьер модели и фотографа – легендарной Эллен фон Унверт – поворотной точкой. Всего Клаудия с 1989 по 1991 года приняла участие в съемках для 6 рекламных кампаний бренда, которые сделали ее всемирно известной звездой.

Об этом Шиффер решила вспомнить, показа черно-белые кадры, сделанные в далеком 1989 году.

18-летняя Клаудия позирует в платье с принтом в виде мелких звездочек и джинсовой рубашке, компанию ей составляет Рон Шварц. Супермодель почти не изменилась за эти годы, разве что больше она не делает такой насыщенный макияж глаз.

Напомним, ранее Клаудия Шиффер показала архивное фото, на котором позировала в бикини и в компании коллеги – датчанки Хелены Кристенсен.

Клаудия Шиффер и Хелена Кристенсен / Фото: Instagram Клаудии Шиффер

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