Ей тоже идет: Дакота Фэннинг надела платье такого же цвета, как у ее младшей сестры

Дакота Фэннинг была номинирована в категории "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме для телевидения" на церемонии Critics Choice Awards, однако не победила, уступив награду 39-летней Джессике Ганнинг.

На церемонию она нарядилась в платье от Dolce & Gabbana, которое было выполнено в мятном оттенке. Это было платье-бюстье с корсетом, драпировками в нескольких местах и складками.

Дакота Фэннинг / Фото: Associated Press

Юбка у него была асимметричной и с длинным шлейфом. Застегивалось оно на длинную золотую молнию, которая также служила неким украшением этого наряда, поскольку дизайнеры специально сделали ее заметной, а не потайной.

Волосы дакота распустила, а на лице у нее был макияж в коричневой гамме. Интересным акцентом в образе также стало колье от Irene Neuwirth на ее шее, ведь оно было выполнено из довольно больших камней в цвет наряда.

Дакота Фэннинг / Фото: Associated Press

Недавно платье подобного цвета носила младшая сестра Дакоты - Эль. Вот только ее наряд был от Модного дома Valentino. Это платье девушки было из новой коллекции весна-лето 2025, которую Valentino презентовали на Неделе моды в Париже. Шоу бренда было историческим для мира моды, ведь коллекцию презентовал новый креативный директор марки - модельер Алессандро Микеле, который ранее возглавлял Дом Gucci.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

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