Шоу-бизнес
232
1 мин

Ей все к лицу: Риз Уизерспун продемонстрировала два наряда, которые стоит взять на заметку

Первые дни осени актриса и бизнесвумен Риз Уизерспун проводит в Нью-Йорке. Ее несколько раз фотографировали папарацци, когда она появлялась в городе.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Риз Уизерспун

Риз Уизерспун / © Getty Images

Риз продемонстрировала стильный осенний наряд, который сможет повторить каждая, ведь звезда надела лаконичные джинсы свободного фасона в сочетании с жакетом аксессуарами черного цвета — сумкой и туфлями. Это был идеальный образ, который будет актуальным для любого выхода — похода в офис или встречи с подругами.

Также ее заметили в деловом образе и Риз опять прибегла к своей давней модной фишке — надела мини-юбку, которая делала ее визуально выше, ведь актриса на самом деле настоящая Дюймовочка с ростом 156 сантиметров.

Также она надела полосатую рубашку, жакет и черные туфли. В руке к нее была сумка от DeMellier.

Также в своем Instagram Риз анонсировала, что сериал «Утреннее шоу» скорое вернется с новым сезоном и показала видео со съемок.

