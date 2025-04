Эйдан опять вернется, а дом Кэрри заполонят крысы: вышел новый трейлер сериала "И просто так…"

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Трейлер третьего сезона сериала «И просто так…» (And Just Like That) — продолжение «Секса в большом городе» — наконец-то вышел. Компания Max, которая занимается съемкой и продвижением этого проекта анонсировала также, что трансляция сериала стартует 29 мая.

С трейлера понятно, что в новом сезоня мы опять увидим Кэрри, Миранду и Шарлотту, а также их новых подруг — Симу Патель и Лизу Уэксли. Женщина по прежнему собираются вместе на обеды, обсуждают мужчин, насущные проблемы, а также носят красивую одежду. Главная героиня сериала Кэрри Брэдшоу регулярно появляется в красивых туфлях и носит их даже дома.

Также во втором сезоне нам показывали, что Кэрри официально переехала в таунхаус, а ее отношения с Эйданом Шоу были немного неопределенными. Однако судя по новому трейлеру Джон Корбетт не оставляет этот проект, поскольку его герой опять вернется к Кэрри и в этот раз его персонажу досталось больше экранного времени.

Мы к тому же увидим, как Миранда начинает новую работу и, возможно, новые отношения, в то время как Шарлотта балансирует между своей карьерой в художественной галерее и воспитанием детей.

О, а еще там будет много крыс, которые почему-то появятся в новой квартире Кэрри.