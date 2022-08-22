Эйдан вернется: Джон Корбетт присоединится к сиквелу сериала "Секс в большом городе"

В марте этого года компания HBO Max объявила, что продолжение сериала "И просто так…" все же состоится, но увидят зрители его аж в 2023 году. Что именно будет во второй части пока неизвестно и хоть съемки еще не начались, уже начинает появляться первая инсайдерская информация о актерском составе. Так, согласно Deadline, актер Джон Корбетт, который в сериале "Секс в большом городе" сыграл одного из главных мужчин в жизни Кэрри Бредшоу - владельца мебельного магазина Эйдана Шоу, вернется. Официально эту информацию ни актер, ни представитель сериала не комментировали, но еще до выхода первого сезона на одном из развлекательных шоу актер проговорился, что может появиться в сериале.

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Герой Джона был одним из любимчиков публики, ведь по сюжету играл хорошего парня, который был безумно влюблен в главную героиню, пытался заставить ее бросить курить, любил собак и был очень мил. Поэтому, после того как этот персонаж не появился в продолжении, исполнительный продюсер Майкл Патрик Кинг вынужден был объяснить, почему так случилось.

"Мне действительно казалось, что это много для Кэрри. В этом сезоне было много. Мы хотели провести ее через [смерть Бига] к свету — последний эпизод называется "Видение света". Мы хотели вытащить ее. [Возвращение Эйдана] — это большая сюжетная линия, которую мы никогда не планировали", - сказал он.

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Также отметим, что в сериале не будет актера Криса Нота, который играл Мистера Бига, главной любви Кэрри Брэдшоу на протяжении всех сезонов. Также от участия в сериале мранее отказалась Ким Кэтролл, исполнительница роли Саманты Джонс.

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