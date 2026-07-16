Её образ напоминал стиль 1980-х: Зендея вновь оказалась в центре внимания из-за одежды

Зендея / © Getty Images

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Американская актриса Зендея появилась в наряде из архива коллекции дизайнера Зухайра Мурада на шоу «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», которое записывалось в Нью-Йорке.

Она вновь занималась продвижением фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Наряд актрисы был из весенне-летней коллекции 2013 года и выполнен в стиле 1980-х годов, ведь состояло из жакета с баской и архитектурными плечами и мини-юбки с разрезом.

Зендея / © Getty Images

Актриса надела жакет на голое тело, что придало образу эффектности. Костюм был сшит из золотой парчи и вручную расшит блестками в тон.

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Зендея дополнила свой образ золотыми туфлями и прической с длинными вьющимися волосами.

Зендея / © Getty Images

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