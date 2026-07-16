ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
199
Время на прочтение
1 мин

Её образ напоминал стиль 1980-х: Зендея вновь оказалась в центре внимания из-за одежды

Звезда продолжает рекламный тур, в ходе которого демонстрирует изысканные образы.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Зендея

Зендея / © Getty Images

Американская актриса Зендея появилась в наряде из архива коллекции дизайнера Зухайра Мурада на шоу «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», которое записывалось в Нью-Йорке.

Она вновь занималась продвижением фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Наряд актрисы был из весенне-летней коллекции 2013 года и выполнен в стиле 1980-х годов, ведь состояло из жакета с баской и архитектурными плечами и мини-юбки с разрезом.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Актриса надела жакет на голое тело, что придало образу эффектности. Костюм был сшит из золотой парчи и вручную расшит блестками в тон.

Зендея дополнила свой образ золотыми туфлями и прической с длинными вьющимися волосами.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
199
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie