- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 199
- Время на прочтение
- 1 мин
Её образ напоминал стиль 1980-х: Зендея вновь оказалась в центре внимания из-за одежды
Звезда продолжает рекламный тур, в ходе которого демонстрирует изысканные образы.
Американская актриса Зендея появилась в наряде из архива коллекции дизайнера Зухайра Мурада на шоу «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», которое записывалось в Нью-Йорке.
Она вновь занималась продвижением фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Наряд актрисы был из весенне-летней коллекции 2013 года и выполнен в стиле 1980-х годов, ведь состояло из жакета с баской и архитектурными плечами и мини-юбки с разрезом.
Актриса надела жакет на голое тело, что придало образу эффектности. Костюм был сшит из золотой парчи и вручную расшит блестками в тон.
Зендея дополнила свой образ золотыми туфлями и прической с длинными вьющимися волосами.