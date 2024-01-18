Ездит на кабриолете: Бруклина Бекхэма запечатлели папарацци в Лос-Анджелесе

На снимках Бруклин Бекхэм чем-то занят, стоя возле своего кабриолета. Парень одет в шорты и свитшот с надписью Brooklyn, а также бейсболку и обут в кроссовки. У него в ушах серьги с бриллиантами.

Бруклин Бекхэм / Фото: Getty Images

Сейчас муж Николы Пельтц сосредоточен на открытии собственной закусочной, где будут готовить блюда, которые он сам любил в детстве.

"Мне посчастливилось жить в некоторых довольно крутых местах (у его родителями были дома в Лондоне, Котсуолде, Мадриде и Лос-Анджелесе). Моя няня Пегги научила меня готовить сэндвич с английским завтраком, когда мне было пять лет, и с тех пор он стал моим любимым. Мне всегда нравилось пробовать разные блюда, кухни и культуры, но это было одно из моих самых ранних воспоминаний о любви к кулинарии", - говорит о своей одержимости едой Бекхэм.

Бруклин Бекхэм / Фото: Getty Images

Как сообщает Daily Mail, закусочная будет располагаться в восточном Лондоне, и там будут подавать сэндвич на завтрак его знаменитой няни Пегги. Цены будут стартовать с отметки в 10 фунтов стерлингов. Парень сотрудничает с Uber Eats, поэтому клиенты могут заказывать доставку домой.

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