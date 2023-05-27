F*ck you Putin: Алина Байкова появилась на красной дорожке в Каннах в футболке с нецензурной фразой о российском диктаторе

Алина Байкова вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в патриотической желтой футболке оверсайз с синей надписью-посланием кремлевскому диктатору – F*ck you Putin. Таким образом, модель решила напомнить всему миру, что в Украине продолжается война и россияне ежедневно убивают украинцев.

Алина Байкова / Фото: Associated Press

Но демонстрацию антипутевской надписи помешали охранники мероприятия, которые сразу же окружили Алину, начали прикрывать ее и попросили ее одеть и застегнуть тренч так, чтобы не было видно футболки.

Алина Байкова / Фото: Associated Press

Алина Байкова / Фото: Associated Press

Байкова послушалась их, застегнула тренч и, как только отошла от охранников, она снова расщепнула его и в очередной раз продемонстрировала надпись на футболке.

Алина Байкова / Фото: Associated Press

После этого секьюрити попросили модель покинуть мероприятие и арестовали ее.

Алина Байкова / Фото: Associated Press

Cannes security blocks a protester wearing a dress in the colors of the Ukrainian flag reading "F--- You Putin" on the red carpet. https://t.co/R7oRWf957x pic.twitter.com/Xm4tmzOvLi — Variety (@Variety) May 26, 2023

На своей странице в Instagram Алина прокомментировала эту ситуацию. Модель возмущена, что организаторы кинофестиваля не хотят вмешиваться в политику.

"Вот доказательство "реальной поддержки" Украины! Меня арестовали и попросили оставить красную дорожку, поскольку фестиваль не хочет заниматься политикой (хотя бы они позволили мне остаться, если бы я не расстегивала тренч). Да, я и все мои люди тоже хотим продолжать жить своей хорошей жизнью... Но мы не можем! У нас отняли нашу жизнь. Моих людей ежедневно убивают русские! Россияне полностью стерли с земли Бахмут. От кого и зачем освобождали? Что происходит? И почему мы должны так страдать?

Вам не кажется, что мы, украинцы, устали от этой войны так же, как вы устали о ней слышать? И отвечу на наиболее часто задаваемый вопрос: почему войны в других странах не получают такой огласки? Потому что мы кричим об этом, когда у нас есть возможность! И наш президент говорит о войне каждый божий день, поэтому люди не забывают, что это все еще происходит, и это должно закончиться! А русские должны уйти с нашей земли и оставить нас в покое! Примите тот факт, что мы свободная и демократическая страна не хотим быть под их контролем! Мы не остановимся, пока они не оставят нас в покое!", — написала в посте Байкова.

Алина Байкова / Фото: Associated Press

Напомним, Алина Байкова на вечеринке в честь открытия Недели моды в Нью-Йорке предстала в трикотажном оверсайз платье-свитере желтого цвета, на котором была синяя надпись F*ck you Putin.

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