F*ck you Putin: Анна Добрыднева пришла на премьеру фильма в свитере с посланием для российского диктатора

Артистка с помощью одежды выразила свое отношение к кремлевскому фюреру.

Анна Добрыднева посетила премьерный показ фантастического экшна "Подземелья и драконы: честь воров", состоявшегося в кинотеатре "Оскар" в Киеве.

Анна Добрыднева

Артистка появилась на мероприятии в стильном образе. На ней был трикотажный синий свитер оверсайз с красноречивой желтой надписью: F*ck you Putin.

Анна Добрыднева

Свой лук Анна дополнила темными джинсами, кожаной обувью на грубой подошве и желтой сумочкой.

Анна Добрыднева и Ибазер Сулейманов

Напомним, такой же свитер в своем гардеробе имеет также телеведущая "1+1" Соломия Витвицкая.

А модель Алина Байкова в похожем свитере, только желтого цвета, посетила вечеринку в честь открытия Недели моды в Нью-Йорке.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

О фильме

В центре сюжета — волшебный вор, который вместе с умелыми авантюристами планирует совершить ограбление, чтобы вернуть утраченную реликвию. Но все идет кувырком из-за появления на их пути препятствия. Зрителей ждет фантастический мир с увлекательными приключениями.

В украинский прокат фильм "Подземелья и драконы: честь воров" выйдет 30 марта. Допремьерные показы фильма уже идут в кинотеатрах Украины.

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