F*ck you Putin: супермодель Алина Байкова появилась в платье с красноречивым слоганом

Нарядом девушка показала без слов, что она думает о российском диктаторе.

Украинская супермодель Алина Байкова посетила вечеринку в честь открытия Недели моды в Нью-Йорке, которая проходила в студии Pier59.

Звезда появилась на красной дорожке в трикотажном платье-свитере оверсайз желтого цвета от украинского бренда Vip Luxury Edition.

На платье Алины была синяя надпись F*ck you Putin. Образ модель дополнила туфлями-лодочками с желтым мысом, синими задниками и прозрачными вставками, а также белым клатчем с разноцветными звездами.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Волосы украинка собрала в хвост, на лице сделала красивый макияж в коричневой гамме и завершила лук белым маникюром и любимыми бриллиантовыми серьгами-пусетами.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Читайте также:

Роскошные образы украинской модели Алины Байковой (10 фото)