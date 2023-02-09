F*ck you Putin: супермодель Алина Байкова появилась в платье с красноречивым слоганом

Нарядом девушка показала без слов, что она думает о российском диктаторе.
Украинская супермодель Алина Байкова посетила вечеринку в честь открытия Недели моды в Нью-Йорке, которая проходила в студии Pier59.
Звезда появилась на красной дорожке в трикотажном платье-свитере оверсайз желтого цвета от украинского бренда Vip Luxury Edition.
На платье Алины была синяя надпись F*ck you Putin. Образ модель дополнила туфлями-лодочками с желтым мысом, синими задниками и прозрачными вставками, а также белым клатчем с разноцветными звездами.
Волосы украинка собрала в хвост, на лице сделала красивый макияж в коричневой гамме и завершила лук белым маникюром и любимыми бриллиантовыми серьгами-пусетами.
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