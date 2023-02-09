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F*ck you Putin: супермодель Алина Байкова появилась в платье с красноречивым слоганом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1721
Время на прочтение
1 мин
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F*ck you Putin: супермодель Алина Байкова появилась в платье с красноречивым слоганом

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Нарядом девушка показала без слов, что она думает о российском диктаторе.

Украинская супермодель Алина Байкова посетила вечеринку в честь открытия Недели моды в Нью-Йорке, которая проходила в студии Pier59.

Звезда появилась на красной дорожке в трикотажном платье-свитере оверсайз желтого цвета от украинского бренда Vip Luxury Edition.

На платье Алины была синяя надпись F*ck you Putin. Образ модель дополнила туфлями-лодочками с желтым мысом, синими задниками и прозрачными вставками, а также белым клатчем с разноцветными звездами.

Алина Байкова / © Getty Images
Алина Байкова / Фото: Getty Images

Волосы украинка собрала в хвост, на лице сделала красивый макияж в коричневой гамме и завершила лук белым маникюром и любимыми бриллиантовыми серьгами-пусетами.

Алина Байкова / © Getty Images
Алина Байкова / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1721
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