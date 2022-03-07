"F**k off and go home": комики Ник Офферман и Меган Маллалли во время светской церемонии послали Путина

Супруги во время церемонии Film Independent Spirit Awards послали Путина в известном направлении и рассказали публике о войне, которую Россия развязала в Украине.

Во время рекламной паузы на церемонии в Санта-Монике Ник Офферман и Меган Маллалли рассказали публике о продолжающемся российском вторжении в Украину.

"Мы посылаем наши наилучшие пожелания тем, кто пострадал от войны в Украине и всех несправедливых конфликтов по всему миру", - сказал Маллалли. "Я думаю, что мы говорим от имени всех здесь присутствующих, когда говорим, что надеемся на быстрое и мирное решение. Точнее, F**k off и иди домой, Путин", - пишет wegotthiscovered.com.

Ник Офферман и Меган Маллалли / Getty Images

"Крупные организации собирают деньги для Украины. Пожалуйста, дайте все, что можете, жертвам этого бессмысленного акта агрессии", - сказали супруги.

Призыв Оффермана и Маллалли к солидарности с Украиной в значительной степени разделяют как отдельные голливудские звезды, так и гигантские корпорации. Незадолго до церемонии Netflix объявил, что полностью приостановит свое обслуживание в России и на неопределенный срок отложит запланированное производство фильмов российского происхождения Netflix в знак протеста против вторжения.

Кроме того, такие студии, как Disney, Sony и Warner Bros приостановили все запланированные премьеры в России.

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