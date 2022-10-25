Фанаты будут в восторге: легендарный костюмер Патриция Филд вернулась в "Секс в большом городе"

Как это изменение повлияет на внешний вид героини, пока остается загадкой, как и то, будет ли она в проекте все время или вернулась только для работы в этом эпизоде.

81-летний американский художник по костюмам и стилист Патриция Филд, которая работала над всеми частями сериала "Секс в большом городе" и полнометражными фильмами, вернулась на съемочную площадку любимого многими шоу, и теперь будет работать над сериалом-продолжением "И просто так…".

Именно благодаря этой женщине и ее вкусу мы знаем Кэрри Брэдшоу такой яркой, экстравагантной и сексуальной героиней.

Костюмера сфотографировали на съемочной площадке в Нью-Йорке вместе с Майклом Патриком Кингом - одним из постоянных авторов и режиссеров проекта.

Патриция Филд b Майкл Патрик Кинг / Фото: Getty Images

Патриция была одета в яркие штаны с психоделическим принтом, зеленые туфли-броги, черную футболку и тренч. Волосы звезды, как всегда, были окрашены в красный оттенок, на шее у было украшение, а на голове - оранжевая шляпа.

Патриция Филд / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Филд отказывалась возвращаться в проект, поскольку работала над "Эмили в Париже", а вместо себя рекомендовала коллегу Молли Роджерс, которая также когда-то работала в команде Филд над образами Кэрри, Саманты, Шарлотты и Миранды. Почему она вернулась и будет ли участвовать в работе над всеми эпизодами или нет, пока неизвестно. Также непонятно, как теперь изменится стиль героини сериала, но, вероятно, чего-то вроде сумки-голубя мы больше (во всяком случае, надеемся) не увидим.

Также Патриция известна своей близкой дружбой с бывшей звездой "Секса в большом городе" - 66-летней Ким Кэттролл, которая сыграла Саманту Джонс, но покинула франшизу из-за вражды с Сарой Джессикой Паркер. В последнее время ходили слухи о возможном возвращении Кэттролл в сериал, но пока никто из команды эту информацию не подтверди и не опроверг.

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