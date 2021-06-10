Фанаты озадачены: Бритни Спирс станцевала в откровенном купальнике и сапогах

Певица опубликовала новое видео в своем Instagram, чем заставила своих фолловеров опять волноваться за нее.

Бритни Спирс часто показывает фото и видео, которые вызывают неоднозначную реакцию ее фанатов.

Так, она запостила серию снимков, на которых позировала в комбинезоне со змеиным принтом. Кадры, похоже, были сделаны во время танцев поп-звезды. Фолловеров вообще восприняли их как тайные знаки, которые посылает им Спирс, и даже как призыв о помощи.

Бритни Спирс / Instagram Бритни Спирс

Бритни Спирс / Instagram Бритни Спирс

А в новом видео Бритни танцует в розовом боди с откровенным вырезом на декольте и в белых сапогах, а затем надевает полушубок.

"Розовый – новый черный", - подписала видео певица.

Фолловеры остались в недоумении. "Бритни, с тобой все хорошо?", "Я волнуюсь за нее", "Ты вообще выходишь из дома?", "С ней что-то случилось", - написали они в комментариях под постом.

Напомним, ранее Бритни Спирс уже записывала похожее видео, только тогда она танцевала в желтом купальнике и черном полушубке.

Читайте также: Бритни Спирс: главная поп-икона 2000-х

Поп-принцесса Бритни Спирс "тогда" и "сейчас" (20 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку