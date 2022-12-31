Фаворитка шоу "Холостяк-12" в экстремально коротком платье похвасталась пикантным декольте и стройными ногами

Катя Лозовицкая продемонстрировала на церемонии роз красивый образ, который ей очень идет.

В эфир вышел десятый выпуск романтического шоу "Холостяк-12", отснятый еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

На очередной церемонии роз участницы снова сияли в роскошных нарядах.

Одной из самых эффектных была фаворитка проекта – фотомодель Екатерина Лозовицкая. Она одела экстремально короткое красное платье и прозрачное корсетное платье, к которому крепился фатиновый бежевый шлейф, украшенный перьями.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Наряд имел пикантное декольте и открытые плечи. А еще оно прекрасно подчеркнуло стройные красивые ноги Кати. Обута она была в бежевые туфли-лодочки.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Аутфит Лозовицкая дополнила объемной прической с кудрями и макияжем с черными стрелками и пышными ресницами. На ухе у нее была экстравагантная серьга.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Напомним, а другая участница проекта Александра Погорелова появилась на церемонии в асимметричном атласном платье и бежевом корсете с блестящей бахромой.

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