Фэшн-вечеринка в центре Киева: Кучеренко в мини-платье, Фокина в верблюжьем костюме

Фэшн-вечеринка в центре Киева: Кучеренко в мини-платье, Фокина в верблюжьем костюме

Селебрити посетили громкое пати, посвященное празднованию 6-летию fashion-платформы KAPSULA.

Вчера, 1 июля, столичные селебрити собрались на праздновании 6-летия fashion-платформы для поддержки и развития нишевых украинских брендов KAPSULA и открытии шоу-рума на Жилянской, 54.

Празднование началось с meeting & fitting — гости знакомились с украинскими дизайнерами и их капсульными коллекциями, представленными на платформе. Каждый желающий смог примерить луки, которые понравились.

Шоурум KAPSULA/Фото PR Batteries

Продолжением праздника стала громкая вечеринка под названием "Без подобных". Ивент посетили инсайдеры украинской fashion-индустрии: Ирина Данилевская, Полина Логунова, Александра Кучеренко, Маша Фокина, Полина Неня, Василиса Фролова, Яна Алтухова, Алина Френдий, Лика Спиваковская, Тина Сизонова, Юлия Ермолаева, Алина Долинина, Мария Маслий, Ольга Конова, Катя Тейлор, Семен Горов, Яна Помазан, Костя Емеля и другие.

Алина Френд/Фото PR Batteries

Яна Алтухова/Фото PR Batteries

Полина Неня и Наталья Гордиенко/Фото PR Batteries

Все они пришли на мероприятие в стильных аутфитах. К примеру, Ирина Данилевская продемонстрировала образ в двубортном жакете, белом топе и бежевой плиссированной юбке длины миди.

Роман Мединский, Ирина Данилевская, Алина Смолина-Мединська/Фото PR Batteries

На Александре Кучеренко было сине-зеленое мини-платье с зеленым тканевым поясом, завязанным на талии.

Александра Кучеренко/Фото PR Batteries

Полина Логунова была одета в свободный синий костюм в пижамном стиле.

Полина Логунова и Наталья Гордиенко/Фото PR Batteries

А Маша Фокина сияла перед камерами в брючном костюме верблюжьего цвета и трикотажном кроп-топе в тон.

Маша Фокина/Фото PR Batteries

В этот вечер гости познакомились с new wave дизайнерами-резидентами платформы и летними коллекциями их брендов: TOTÈ, SAYYA, FORMA, Nesamovyto, LAB by Ternovska, NONAMEBRAND, Dressed Undressed, Snaked, Grie и IRARO.

"KAPSULA — это платформа, созданная объединять, платформа для реализации идей и ценностей, платформа, которая помогает открывать новые таланты, креативные продукты и прогрессивные идеи. Мы никогда не были о "продаже" трендов в чистом виде. Мы скорее о антитрендах. По сути мы являемся фильтром вкуса, эстетики, стиля и тем самым облегчаем женщинам выбор. Наша миссия — помочь женщине выглядеть так, как она мечтала, чтобы ее внешний вид помогал ей чувствовать себя увереннее и успешнее", — поделилась основательница KAPSULA Наталья Гордиенко.

Наталья Гордиенко/Фото PR Batteries

Присутствующих приятно удивили не только коллекции брендов, но и интересный интерьер шоурума в стиле Сицилии с цветным итальянским стеклом и старинной мебелью из Нидерландов, автором которого является Вероника Зубко.

Фото PR Batteries

Развлекала гостей fashion birthday party своим авторским DJ-set DJ Олимпия Вайтмусташ.

Олимпия Вайтмусташ/Фото PR Batteries

К слову, KAPSULA — это украинский мультибрендовая платформа, где собраны капсульные коллекции лимитированных дизайнерских вещей и представлены более 100 локальных украинских new wave брендов. Платформа объединяет в себе онлайн-маркетплейс и шо-рум в центре Киева. Миссия пространства — открывать и продвигать уникальные вещи новых нишевых украинских дизайнеров и брендов, поддерживать новое поколение, которое формирует будущее локальной украинской моды.

Вечеринка fashion-платформы KAPSULA (32 фото)

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