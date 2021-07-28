Фейковая свадьба: финалистка "Холостяка-11" расказала правду о бракосочетании с известным ведущим

Юлия Бельченко "Зайка" и Богдан Юсипчук признались, что это была не настоящая свадьба.

На днях финалистка шоу "Холостяк-11" — Юлия Бельченко "Зайка" — и ведущий ЖЗЛ на "1+1" - Богдан Юсипчук – ошарашили новостью о своей свадьбе. Пара опубликовала в Instagram фото и видео со свадебной церемонии. Они обменивались кольцами, резали торт и фотографировались, как настоящие молодожены. Но оказалось, что это была фейковая свадьба. На самом деле они приняли участие в открытии-презентации свадебной локации в Киеве.

Юлія Бельченко "Зайка" і Богда Юсипчук / Instagram Юлии Бельченко

Юлія Бельченко "Зайка" і Богда Юсипчук / Instagram Юлии Бельченко

Об этом Юлия и Богдан признались в прямом эфире в Instagram. Они сказали, что помогали своей подруге не на коммерческой основе.

Юлия Бельченко "Зайка" и Богдан Юсипчук/Скрин видео

"Мы были на открытии свадебной локации. Извините, если мы кого-то разочировали. Мы делали это с конкретной целью. Это не негативный хайп. Мы не считаем, что это хайп.

Это была церемония бракосочетания. Мы обменивались кольцами, резали торт. Мы не изображали великую любовь. Мы не целовались. Мы никого не обманывали, мы просто никак это не комментировали, мы все это просто выставляли", - рассказали они.

Богдан и Юля отметили, что хотели привлечь внимание общества к приютам для животных. Теперь об этом узнает больше людей, так как охваты их сториз очень выросли.

Юлия Бельченко "Зайка" и Богдан Юсипчук/Скрин видео

"Как вы знаете Юля амбассадор КОЗЖ "Счастливый берег", которая помогает бездомным животным Киева и Области.Так как охваты сторис у меня сейчас выросли до 200 000+ а у Юли до 300+ просмотров и о нас говорят многие СМИ, мы хотели бы обратить на это внимание", - написал Богдан в фотоблоге.

"Мы решили воспользоваться популярностью в правильном смысле этого слова, направив деньги в приют для животных", - сказал ведущий, добавив, что он нигде не признавался Юле в любви.

Кроме того, Бельченко и Юсипчук опубликовали посты в своих фотоблогах со "свадебными" снимками, где рассказали, для чего они это сделали.

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"Зачем эта свадебная церемония? Как вы уже догадались это открытие новой свадебной локации в Киеве. Мы с Богданом согласились принять участие и продемонстрировать какой может быть свадьба на крыше. К тому же, я хотела почувствовать себя невестой. А Богдан - избавится от страха женитьбы.

Мне очень хотелось привлечь внимание людей к важной части моей жизни - помощи животным. Если вы читаете эти строки, то это получилось.⠀

1 августа я организовываю поездку в приют для собачек в городе Бородянка. Приглашены блогеры и известные люди (в том числе те, кто были на церемонии). Приглашаю всех желающих присоединится к нам", - написала Бельченко под снимками.

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Юсипчук добавил, что он также пошел на это, чтобы побороть страх женитьбы.

"Все знают, что у меня образ Холостяка. Я реальна боялся (в прошлом) свадеб. Мне нужно было бороться с этим. Лучшее решение побороть страх - сделать то, что близься (парни, не так страшен он, как его рисуют, вперед)", - написал он.

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