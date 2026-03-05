Филиппинская актриса в "голом" платье сверкнула золотыми сосками на фэшн-показе в Париже

Харт Евангелиста / © Getty Images

Реклама

В рамках Недели моды в Париже состоялся показ женской коллекции Schiaparelli осень/зима 2026-2027, который посетило немало звездных красавиц. Наше внимание привлекла филиппинская актриса и модель Харт Евангелиста, которая появилась там в откровенном аутфите.

На звезде было белое асимметричное платье, которое просвечивалось. По всему наряду были прикреплены золотые кольца, которые создавали эффект драпировки. Под нарядом не было бюстгальтера, а грудь она прикрыла нюдовыми наклейками с золотыми сосками.

Харт Евангелиста / © Getty Images

Образ Харт дополнила бежевыми босоножками на высоких платформах и каблуках, а также большой белой сумкой с интересной фирменной деталью бренда — глазом, который как будто наблюдает за всем вокруг.

Реклама

Евангелиста сделала элегантную прическу, макияж с глянцевым блеском на губах, голубым маникюром и французским педикюром. На лице у нее были очки с золотыми кольцами, в ушах — круглые серьги с кристаллами и зрачками внутри, а на руках — золотые кольца и серебряные часы.