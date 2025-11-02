Финал вас удивит: в украинский прокат вышел фильм "Бугония" с лысой Эммой Стоун в главной роли

Эмма Стоун

В украинский прокат вышел фильм от режиссера Йоргоса Лантимоса «Бугония», в котором главную роль сыграла невероятная Эмма Стоун. Режиссер называет эту работу последней перед своей творческой паузой.

Кадры из фильма «Бугония»

Лента является англоязычным римейком культового южнокорейского фильма «Спасите зеленую планету!» режиссера Чан Джун Хвана 2003 года.

Это глубокая, иногда сатирическая история, полная фирменного лантимосовского абсурда, черного юмора и размышлений о человеческой одержимости поиском смысла.

Двое чудаковатых мужчин-кузенов, которые одержимы теориями заговора, похищают генерального директора крупной корпорации. Они убеждены, что она — инопланетянка, которая прибыла с другой планеты и имеет целью уничтожить Землю вместе со всеми людьми. Женщина не понимает, что от нее хотят. Она пытается с ними поладить, используя свои навыки бизнес-переговоров и психологического образования.

Для съемок в ленте Эмми пришлось поэкспериментировать со свое внешностью — ей побрили голову.

В фильме также сыграли Джесси Племонс, Эйдан Дельбис и Алисия Сильверстоун.

Напомним, Эмма Стоун на премьере фильма «Бугония» в рамках Венецианского кинофестиваля появилась в белом платье макси, расшитом серебряным бисером, от бренда Louis Vuitton.