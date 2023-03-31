Финалистка "Голоса країни-12" презентовала дебютную песню о переживаниях украинцев во время войны

Финалистка "Голоса страны-12" Марта Липчей представила свою дебютную песню "Там де ти". Она легла в основу мини-фильма о чувствах украинцев после начала полномасштабной войны.

Эта история касается почти каждой пятой украинской семьи. Она о разлуке, страданиях и испытаниях.

"Для меня, как для артистки, является важной миссией петь о том, что сегодня переживает каждый украинец, быть голосом своего народа. Я посвящаю эту песню нашим военным, которые защищают нас в войне за нашу независимость и свободу! Мы благодарим вас и ждем вас и ждем вас", — сказала Марта.

Марта Липчей

Идея и сюжет клипа принадлежат тренеру "Голоса країни-12" и меценату Андрею Мацоли. В марте Липчей подписала контракт с его продюсерской компанией "Мюзик бразерз".

"Когда мы прорабатывали идеи, то поняли, что эта ситуация — разлука семей, самая распространенная и болезненная среди украинцев. И мы кинематографически показали то, что пережила украинская семья за прошлый год", — поделилась певица.

Марта Липчей

Трехминутная видеоработа Марты насыщена болью, переживанием, радостью, надеждой, верой и любовью.

Читайте также: