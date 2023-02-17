Финалистка "Холостяка-12" продемонстрировала романтический образ в платье с рукавами "баранья нога"

Финалистка 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Александра Мудрая – продемонстрировала в Instagram свой красивый романтический аутфит.

На фото девушка предстала в белом платье с интересным красным принтом и рукавами "баранья нога" с пуговицами винного цвета. Наряд прекрасно облегал ее стройную фигуру, а открытая линия плеч подчеркнула хрупкость ключиц и красоту шеи.

Александра Мудрая/Instagram

Волосы Мудрая распустила, сделала нежный макияж и завершила образ цепочкой с подвеской в виде цветка.

Александра Мудрая/Instagram

Напомним, а подруга Александры - тоже участница "Холостяка-12" - Марина Голд в сетчатом боде похвасталась упругими ягодицами.

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