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Финалистка "Холостяка-12" продемонстрировала романтический образ в платье с рукавами "баранья нога"

Финалистка "Холостяка-12" продемонстрировала романтический образ в платье с рукавами "баранья нога"

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1632
Время на прочтение
1 мин
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Финалистка "Холостяка-12" продемонстрировала романтический образ в платье с рукавами "баранья нога"

Александра Мудрая/Instagram

Александра Мудрая примерила красивую обновку.

Финалистка 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Александра Мудрая – продемонстрировала в Instagram свой красивый романтический аутфит.

На фото девушка предстала в белом платье с интересным красным принтом и рукавами "баранья нога" с пуговицами винного цвета. Наряд прекрасно облегал ее стройную фигуру, а открытая линия плеч подчеркнула хрупкость ключиц и красоту шеи.

Александра Мудрая/Instagram / ©
Александра Мудрая/Instagram

Волосы Мудрая распустила, сделала нежный макияж и завершила образ цепочкой с подвеской в виде цветка.

Александра Мудрая/Instagram / ©
Александра Мудрая/Instagram

Напомним, а подруга Александры - тоже участница "Холостяка-12" - Марина Голд в сетчатом боде похвасталась упругими ягодицами.

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Дата публикации
Просмотры
1632
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