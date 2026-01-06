ТСН в социальных сетях

Финалистка "Холостяка-14" Анастасия Половинкина без бюстгальтера позировала в новой фотосессии

Анастасия Половинкина в смелом луке снялась в фотосете.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Анастасия Половинкина

Анастасия Половинкина

Финалистка проекта «Холостяк-14» Анастасия Половинкина снялась в пикантной фотосессии и показала несколько снимков в Instagram.

Девушка позировала перед объективом фотокамеры без бюстгальтера. Грудь она прикрыла большим белым бантом. На ней также были черные колготы в сетку и черные остроносые босоножки на шпильках.

Анастасия Половинкина

Анастасия Половинкина

Аутфит Настя дополнила идеально ровной укладкой, ярким макияжем с красной помадой и длинной моносерьгой. Образ получился смелым и эффектным.

Анастасия Половинкина

Анастасия Половинкина

«В этом году желаю всем жить на полную! Пылаем дальше — так, чтобы свет был виден издалека! А себе обещаю не изменять себе. Всех с праздниками», — написала девушка в посте.

Напомним, Анастасия Половинкина в красном платье от украинского бренда за 140 тысяч грн появилась на пост-шоу проекта.

