Финалистка "Холостяка-14" Анастасия Половинкина без бюстгальтера позировала в новой фотосессии

Финалистка проекта «Холостяк-14» Анастасия Половинкина снялась в пикантной фотосессии и показала несколько снимков в Instagram.

Девушка позировала перед объективом фотокамеры без бюстгальтера. Грудь она прикрыла большим белым бантом. На ней также были черные колготы в сетку и черные остроносые босоножки на шпильках.

Аутфит Настя дополнила идеально ровной укладкой, ярким макияжем с красной помадой и длинной моносерьгой. Образ получился смелым и эффектным.

«В этом году желаю всем жить на полную! Пылаем дальше — так, чтобы свет был виден издалека! А себе обещаю не изменять себе. Всех с праздниками», — написала девушка в посте.

Напомним, Анастасия Половинкина в красном платье от украинского бренда за 140 тысяч грн появилась на пост-шоу проекта.