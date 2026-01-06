- Дата публикации
Финалистка "Холостяка-14" Анастасия Половинкина без бюстгальтера позировала в новой фотосессии
Анастасия Половинкина в смелом луке снялась в фотосете.
Финалистка проекта «Холостяк-14» Анастасия Половинкина снялась в пикантной фотосессии и показала несколько снимков в Instagram.
Девушка позировала перед объективом фотокамеры без бюстгальтера. Грудь она прикрыла большим белым бантом. На ней также были черные колготы в сетку и черные остроносые босоножки на шпильках.
Аутфит Настя дополнила идеально ровной укладкой, ярким макияжем с красной помадой и длинной моносерьгой. Образ получился смелым и эффектным.
«В этом году желаю всем жить на полную! Пылаем дальше — так, чтобы свет был виден издалека! А себе обещаю не изменять себе. Всех с праздниками», — написала девушка в посте.
Напомним, Анастасия Половинкина в красном платье от украинского бренда за 140 тысяч грн появилась на пост-шоу проекта.