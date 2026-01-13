ТСН в социальных сетях

Финалистка "Холостяка-14" Анастасия Половинкина в платье со стразами соблазнительно позировала на камеру

Анастасия Половинкина в эффектном наряде снялась в фотосессии.

Алина Онопа
Анастасия Половинкина

Анастасия Половинкина

Финалистка проекта «Холостяк-14» Анастасия Половинкина снялась в новом пикантном фотосете. Лучшие снимки девушка выложила в Instagram.

Анастасия Половинкина

Анастасия Половинкина

Настя предстала в эффектном белом платье, украшенном стразами, с халтером, американской проймой и обнаженной спиной. Наряд она скомбинировала с черными остроносыми босоножками на шпильках.

Анастасия Половинкина

Анастасия Половинкина

Анастасия Половинкина

Анастасия Половинкина

Девушка соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя красивые формы.

Анастасия Половинкина

Анастасия Половинкина

Напомним, в прошлой фотосессии Анастасия Половинкина позировала с огромным бантом вместо бюстгальтера.

