Финалистка шоу "Холостяк-10" в мокром наряде сверкнула сосками

Дана Оханская выложила пикантную фотографию.

Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" — Дана Оханская — взбудоражила воображение фолловеров в Instagram пикантным снимком. Красавица предстала перед объективом фотокамеры в мокром платье-комбинации, сквозь которое были видны ее соски, поскольку белья на ней не было. Оханская задумчиво смотрела в сторону.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

""Есть много вещей, которые способны нас сделать счастливыми. И эти вещи меняются в течение жизни...». Эту фразу услышала в сериале "Секс/жизнь" и задумалась, от чего сейчас чувствую счастье я. Действительно, если в студенческие годы спокойный вечер с бокалом вина где-то в горах или на берегу моря немного дул скукой, то сейчас это один из тех моментов, которые приносят ощущение абсолютного счастья. Главное — иметь с кем разделить это счастье", — написала девушка под фотографией.

А недавно Дана похвасталась стройной фигурой и ногами в красном купальнике на пляже.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

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Образы финалистки шоу "Холостяк-10" Даны Оханской (26 фото)

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