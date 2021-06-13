Финалистка шоу "Холостяк-11" Юлия "Зайка" призналась, был ли у нее секс с Михаилом Заливако

Юлия Бельченко решила откровенно ответить на вопрос, который так интересует ее подписчиков.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" — Юлия Бельченко "Зайка" — очень открыта со своими подписчиками. В Instagram Stories она часто отвечает на интересующие их вопросы.

И вот, когда Юля решила поотвечать на вопросы фолловеров, один из них спросил, был ли у нее секс с главным героем "Холостяка-11" Михаилом Заливако?

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

"Ребята, я рассказывала человеку про судки и гречку. Какой секс?" – ответила Бельчено.

Напомним, во время проекта между Юлей и Михаилом были особые чувства. Они много целовались. У них было свидание в СПА, во время которого были жаркие моменты. Они друг друга обмазывали грязью, а затем смывали ее под душем и при этом страстно целовались и обнимались.

Скрин из видео

Скрин из видео

А перед самим финалом у них было свидание в романтической обстановке в комнате с большой кроватью. Они общались, обнимались и целовались. Из-за таких горячих моментов поклонники шоу начали подозревать, что у Бельченко и Заливако возможно был интим.

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