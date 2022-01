FKA twigs и еще пять звезд, которые надевали слишком "голые" платья

На выходных мы рассматривали новый образ бывшей возлюбленной Роберта Паттинсона – Талии Барнетт, известной под псевдонимом FKA twigs.

Девушку сфотографировали по пути на вечеринку в The Standard, посвященную выпуску ее нового микстейпа «CAPRISONGS», 14 января 2022 года в Лондоне. Одета Талия была весьма сексуально. На ней было прозрачное платье, которое обтягивало фигуру и просвечивало пикантные части тела звезды, сверху она надела короткую дутую куртку, а обута была в высокие кожаные остроносые сапоги на каблуках. У Талии был серый маникюр, несколько колец на пальцах, она сделала себе насыщенный макияж, а также надела массивные золотые серьги в ушах. Длинные белые волосы певицы были накручены мелкими кудрями.

FKA twigs / Getty Images

Мы решили вспомнить и других звезд, которое надевали прозрачные платья на светские мероприятия.

Рианна

В 2014 году Рианна появилась на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards в длинном блестящем платье, созданном дизайнером Адамом Селманом. Наряд был откровенным и просвечивал грудь певицы. Трудилось над созданием платья восемь сотрудников ателье, которые вручную приклеили более 216 тысяч сверкающих кристаллов Swarovski.

Рианна / Getty Images

Кейт Мосс

В 1993 году юная Кейт Мосс выбрала для вечеринки Look of the Year агентства Elite Model легкое платье-комбинацию, которое просвечивалось под вспышками фотокамер. Но юную Кейт это ничуть не смущало.

Кейт Мосс / Getty Images

Меган Фокс

Меган Фокс / Associated Press

Актриса Меган Фокс в прозрачном платье от Mugler посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в Barclays Center в Нью-Йорке. Наряд был полностью усыпан стразами, на тонких бретельках и длины миди. Хотя какая разница, какой длины было платье, когда его практически не было.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / Getty Images

Модель Кендалл Дженнер как-то посетила ежегодную церемонию вручения премии The Fashion Awards в Лондоне, куда приехала в золотистом прозрачном платье с высоким разрезом и обнаженной спиной от Julien Macdonald.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Белла Хадид

А коллега Кендалл – модель Белла Хадид – однажды надела прозрачный наряд на вечеринку после Victoria's Secret Fashion Show.

Белла Хадид / Getty Images

