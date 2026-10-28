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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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"Флакон уже пустой": Рианна пожаловалась, что A$AP Rocky тайком пользуется ее косметикой

Звезда заподозрила возлюбленного в том, что он регулярно пользуется ее косметикой.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Рианна и A$AP Rocky

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рианна с юмором рассказала о привычке своего возлюбленного A$AP Rocky, которая ее явно раздражает. Оказалось, рэпер регулярно пользуется ее гелем для душа и расходует средство гораздо быстрее, чем она ожидает.

38-летняя певица поделилась этой историей в интервью The Cut на мероприятии, посвященном запуску новой тональной основы ее косметического бренда Fenty Beauty. По словам звезды, особенно подозрительно быстро заканчивается гель для душа с ароматом Vanilla Flowers.

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

«Каждый раз, когда я захожу в душ, геля становится меньше примерно на четверть флакона», — рассказала Рианна.

Певица призналась, что прекрасно помнит, сколько средства оставалось в бутылке и где именно она стояла. Однако в какой-то момент флакон оказался пустым. Рианна не стала прямо обвинять партнера, но дала понять, что прекрасно догадывается, кто пользуется ее косметикой.

Отметим, Рианна и A$AP Rocky вместе воспитывают троих детей: сыновей RZA и Райота, а также дочь Роки Айриш. Недавно она вместе с ними позировала в одинаковых рождественских пижамах.

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