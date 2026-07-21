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- Шоу-бизнес
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Флоренс Пью была замечена папарацци вместе со своим бойфрендом: звезды редко появляются вместе на публике
Звезда вновь подогрела слухи о помолвке.
Звезду фильма «Дюны» Флоренс Пью заметили папарацци — актриса прогуливалась со своим парнем, звездой сериала «Острые фуражки», Финном Коулом, в Нью-Йорке. Они встречаются с 2024 года, и недавно появились слухи о том, что пара обручилась, которые они ни подтвердили, ни опровергли.
Флоренс продемонстрировала светлые джинсы и серую майку, из-под которой просвечивал яркий бюстгальтер. Дополнили образ актрисы голубые кроссовки, коричневая сумка от Fabrique Monti и несколько украшений, в том числе часы от Bvlgari. Тем временем Финн выбрал полосатый деним в сочетании с белой футболкой с принтом.
Её появление на улице произошло после перерыва в работе. Актриса сейчас снимается в новом фильме — присоединилась к актерскому составу картины «42,6 года» — будущего научно-фантастического романтического фильма режиссера Майкла Шварца. В фильме также снимутся Энди Семберг и Аннет Беннинг.
Во время работы Флоренс и Энди даже были замечены в Центральном парке Нью-Йорка во время съемок. Актриса стояла на велосипеде Семберга, пока он ехал на нём по парку. Пока что актриса не указана в актёрском составе фильма, но, возможно, её роль просто держат в секрете.