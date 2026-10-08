Флоренс Пью продемонстрировала эффектный образ в черном платье с акцентом на талии

Флоренс Пью / © Getty Images

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Актриса Флоренс Пью посетила мировую премьеру Jaguar Type 01, которая состоялась в Нью-Йорке, где её объявили первой амбассадоркой бренда. Она уже является амбассадором ювелирного бренда Bvlgari и лицом аромата Max Mara Le Parfum, а теперь к этому списку добавился и Jaguar.

Для мероприятия она выбрала наряд от Patrick McDowell — лондонского бренда — и остановила свой выбор на наряде из коллекции Fall 2026. Это было длинное чёрное платье, которое выгодно подчеркнуло её фигуру. Верх наряда представлял собой приталенный жилет, а низ — длинную атласную юбку, и они прекрасно сочетались друг с другом.

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Флоренс Пью / © Getty Images

Не менее важными стали и другие детали её образа, в частности макияж и прическа. Красная помада на фоне полностью чёрного наряда стала беспроигрышным решением и привлекла к себе внимание, а волосы, уложенные в сложную высокую прическу, позволили сосредоточить внимание на украшениях Bvlgari с бриллиантами в виде змей.

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Напомним, что Флоренс недавно снялась в новом фильме — присоединилась к актерскому составу картины «42,6 года» — будущего научно-фантастического романтического фильма режиссёра Майкла Шварца. В фильме также снимутся Энди Сэмберг и Аннет Беннинг.

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