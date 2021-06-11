Вот это формы: Дженнифер Лопес в лосинах и красном топе сходила на тренировку

Только Джей Ло может выглядеть так роскошно после тренировки.

51-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес - обладательница роскошной фигуры, но это и неудивительно, ведь артистка не пропускает свои еженедельные тренировки в спортзале. Вчера ее в очередной раз сфотографировали, когда она покидала фитнес-студию в Майами.

Для тренировки она выбрала пестрые лосины Niyama Sol красного цвета с узором и ярко-красный топ с интересным вырезом на спине. Свой лук она сочетала с белыми кроссовками, а волосы собрала в пучок. На тренировку суперзвезда решила прийти с макияжем, а из аксессуаров Дженнифер выбрала только солнцезащитные очки и крупные золотые серьги-кольца в ушах.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Интересно, что даже маникюр Лопес соответствовал цвету ее наряда, ведь был выполнен в темно-красном цвете. В руке артистка несла стакан из своей коллекции, который полностью был усыпан стразами.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Напомним, сейчас за Лопес особо внимательно следят фотографы, ведь появились слухи, что она возобновила роман со своим бывшим женихом Беном Аффлеком. Несколько недель назад пару подловили во время тренировки в одном спортзале.

Бен и Дженнифер сошлись вскоре после того, как Лопес разорвала отношения с бейсболистом Алексом Родригесом, с которым была помолвлена, а Аффлек расстался с актрисой Аной де Армас.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Associated Press

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