Фото 18+: Деми Роуз показала свою огромную обнаженную грудь и пышные ягодицы

Британская "Ким Кардашьян" топлес принимала солнечные ванны на берегу Атлантического океана.
Деми Роуз продолжает пополнять свой Instagram откровенным контентом. На этот раз красотка опубликовала горячие снимки с отдыха, сделанные на пляже Атлантического океана.
Позировала Деми без купальника и даже без бюстгальтера. Из одежды на ней были бежевые стринги и юбка-сетка со стразами.
Сначала модель, лежа на шезлонге, показала на камеру свою большую грудь, которую застенчиво прикрыла одной рукой.
Затем Роуз похвасталась еще одной своей гордостью – пышными ягодицами, которые выглядят очень соблазнительно.
Свой пляжный сексуальный образ модель дополнила косичками, очками, браслетом и персиковым маникюром.
Ранее Деми продемонстрировала пышное декольте, положив его на стол.
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