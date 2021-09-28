Фото 18+: Деми Роуз показала свою огромную обнаженную грудь и пышные ягодицы

Британская "Ким Кардашьян" топлес принимала солнечные ванны на берегу Атлантического океана.

Деми Роуз продолжает пополнять свой Instagram откровенным контентом. На этот раз красотка опубликовала горячие снимки с отдыха, сделанные на пляже Атлантического океана.

Позировала Деми без купальника и даже без бюстгальтера. Из одежды на ней были бежевые стринги и юбка-сетка со стразами.

Сначала модель, лежа на шезлонге, показала на камеру свою большую грудь, которую застенчиво прикрыла одной рукой.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Затем Роуз похвасталась еще одной своей гордостью – пышными ягодицами, которые выглядят очень соблазнительно.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Свой пляжный сексуальный образ модель дополнила косичками, очками, браслетом и персиковым маникюром.

Ранее Деми продемонстрировала пышное декольте, положив его на стол.

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