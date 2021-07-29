Фото из Испании: участница "Холостяка-11" в стильном купальнике позировала в море

Джессика Чеги похвасталась стройной фигурой.

Участница 11-го сезона "Холостяк" Джессика Чеги выложила в Instagram новую фотографию с отдыха в Испании. Девушка позировала в море. Одета она была в стильный купальник пастельных оттенков с лифом-шторками. Это бикини прекрасно сидело на стройной фигуре Чеги.

Свой пляжный лук Джесс дополнила шляпой и очками. На шее у нее было ожерелье-чокер из ракушек.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

"Вспоминаю, как прошлые годы я каждое лето усердно работала, даже почти все выходные чтобы смогла так отдыхать. Но только сейчас поняла что жизнь не только проживать нужно, но и одновременно наслаждаться ею. Именно так я научилась замечать все мелочи, лучи солнца, теплое воздуха, улыбку прохожих и это все вместе заряжает меня каждый день", — написала девушка под фото.

Напомним, Чеги также побывала на экскурсии в Пальмском соборе в городе Пальма-де-Мальорка. Там она предстала в платье цвета фуксии на тонких бретельках, которое сочетала с босоножками с прозрачными каблуками и зеленой сумкой с золотой цепочкой.

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