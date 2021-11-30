Фото из Кении: участница "Холостяка-11" в купальнике блеснула пышной грудью

Джессика Чеги показала снимок из восточной Африки и поделилась впечатлениями от отдыха.

Участницы 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги, Розали Номбре и Даша Ставнича – решили устроить себе отдых в африканской стране – в Кении. Девушки поехали туда за новыми эмоциями и красивыми снимками в купальниках.

Чеги опубликовала снимок, на котором она позирует на катере. Одета Джессика в белый купальник с откровенным вырезом, который обнажал часть ее пышной груди, белой рубашке, джинсовых мини-шортах и соломенной шляпе.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Джесс также поделилась впечатлениями от страны.

"Кения — мечта с детства, осуществившаяся непредсказуемо. На отдых мы решили уехать за два дня до точных дат вылета. Африка, сафари, тепло, океан и экзотика, что может быть лучше в начале зимних каникул? Здесь расположено 59 заповедников и национальных парков, и несколько мы с девушками планируем посетить. Вы же понимаете, свободно передвигающие по сафари жирафы и зебры такие эмоции не описать", — написала девушка.

Ранее Джессика продемонстрировала фигуру в апельсиновом купальнике.

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