Фото с Кардашьян и танцы с Дэвидом: Виктория Бекхэм показала, как веселилась после футбольного матча в Майами

Виктория Бекхэм вместе с мужем Дэвидом и детьми посетили матч "Интер Майами" против "Крус Асуль". В поединке дебютировал Лионель Месси.

49-летняя дизайнер обнималась с 48-летним Дэвидом Бекхэмом на поле после игры, в которой победил клуб "Интер Майами", совладельцем которого является Бекхэм.

В Instagram Виктория поделилась снимками с мероприятия, показала фото с детьми – 18-летним сыном Крузом и 12-летней дочерью Харпер.

Также в Instagram Виктории появилось несколько фото с Ким Кардашьян, которая также присутствовала на матче вместе со своим старшим сыном Сейнтом.

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На снимки попали беременная Серена Уильямс, Марк Энтони и стилист по волосам Виктории – Кен Павес.

Виктория приехала на стадион в черном комбинезоне, который дополнила золотыми часами на запястье и красным маникюром. Волосы дизайнер распустила и сделала макияж подчеркнув глаза и розовым блеском губы.

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Ким Кардашьян приезжала на матч в белом кроп-топе и голубых широких джинсах с дырками на коленях. У нее на поясе висела маленькая розовая сумка от Chanel, волосы она собрала в хвост и сделала макияж.

Также Виктория Бекхэм опубликовала несколько кадров с вечеринки, посвященной победе команды, заявив, что пила она не так много, как может показаться на видео.

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