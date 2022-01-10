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Фото мести: Дэвид Бекхэм сфотографировал жену Викторию с пикантного ракурса

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Фото мести: Дэвид Бекхэм сфотографировал жену Викторию с пикантного ракурса

Дэвид и Виктория Бекхэм / Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм поделилась новой дерзкой фотографией в своем Instagram.

Кадр, похоже, был сделан на яхте во время отдыха семьи. Виктория одета в короткие черные шорты с высокой посадкой и короткий кроп-топ, а также в бейсболку.

Поделившись фотографией в сторис миссис Бекхэм написала, что снимок сделал ее муж Дэвид Бекхэм. Подписчики назвали это фото "снимком мести" Дэвида, ведь все помнят, когда Виктория опубликовала у себя в блоге пикантное фото мужа, с обнаженной ягодицей, когда мужчина плавал в бассейне.

Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм
Виктория Бекхэм / Instagram Виктории Бекхэм

На Викки одет костюм для тренировок из коллекции коллаборации ее бренда Victoria Beckham с брендом Reebok.

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма
Дэвид и Виктория Бекхэм / Instagram Дэвида Бекхэма

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