Фото с Карибов: Элизабет Херли в пастельном бикини сверкнула сексуальным бюстом

56-летняя актриса продемонстрировала соблазнительное тело.

Элизабет Херли поделилась в Instagram архивным снимком, который был сделан на Рождество на Карибских островах. Об этом актриса сообщила в подписи к фото:

"Сделал этот кадр во время рождественских съемок на Карибах, как раз перед тем, как вывихнул свою глупую лодыжку. Сейчас еще на костылях и лежу на диване, ем шоколадки и жалею себя".

И пока Херли лежит дома с травмой ноги, она вспоминает, как на курорте щеголяла в пастельном бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с цепочками и демонстрировала на камеру стройную фигуру и сексуальное декольте.

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

Ранее Лиз показала фото в откровенном блестящем розовом мини-платье с полуобнаженной спиной от Versace. На ноге у нее был ортез.

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

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