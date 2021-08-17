Фото с отдыха: финалистка "Холостяка-11" Юля "Зайка" показала фигуру в ярком купальнике

Девушка похвасталась не только отличной фигурой, но и стильным пляжным луком.
Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" — Юлия Бельченко "Зайка" — порадовала фанатов в Instagram Stories фотографией с отдыха.
Девушка позировала на фоне красивого морского пейзажа в стильном купальнике с разноцветным принтом и завязками в виде платка. Бельченко продемонстрировала стройную фигуру.
Свой пляжный лук она дополнила очками. В руках Юля держала охлаждающий напиток.
Еще "Зайка" опубликовала в фотоблоге видео, на котором она в кремовом кроп-топе с длинными рукавами и мини-юбке гуляет по хорватском городе Дубровник.
В прошлый раз Юлия в бикини цвета фуксии релаксировала в бассейне загородного комплекса.
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