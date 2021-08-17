Фото с отдыха: финалистка "Холостяка-11" Юля "Зайка" показала фигуру в ярком купальнике

Девушка похвасталась не только отличной фигурой, но и стильным пляжным луком.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" — Юлия Бельченко "Зайка" — порадовала фанатов в Instagram Stories фотографией с отдыха.

Девушка позировала на фоне красивого морского пейзажа в стильном купальнике с разноцветным принтом и завязками в виде платка. Бельченко продемонстрировала стройную фигуру.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Свой пляжный лук она дополнила очками. В руках Юля держала охлаждающий напиток.

Еще "Зайка" опубликовала в фотоблоге видео, на котором она в кремовом кроп-топе с длинными рукавами и мини-юбке гуляет по хорватском городе Дубровник.

В прошлый раз Юлия в бикини цвета фуксии релаксировала в бассейне загородного комплекса.

Юля Бельченко "Зайка"

Читайте также: Смело: участница "Холостяка-11" предстала перед камерой топлесс

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку