Фото возле зеркала: Тина Кунаки позировала в цветастом бикини

24-летняя супруга Венсана Касселя поделилась кадрами из отдыха.

В подписи французская модель отметила, что это кадры-воспоминания, которые были сделаны ранее во время отпуска. Тина Кунаки запечатлена на снимках в цветастом бикини, который подчеркивает ее формы, с многочисленными завязками на животе.

(листайте вправо)

Рядом с Тиной позирует ее подруга. "Спасибо за воспоминания", - пишет под фотографиями модель.

Лето – самое время для новых отпускных кадров. Тина Кунаки, надеемся, еще порадует своих поклонников новыми красочными снимками с какого-нибудь побережья.

Читайте также: Позировала возле бассейна: эффектная Тина Кунаки блеснула пятой точкой

Пляжные фото Тины Кунаки (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку