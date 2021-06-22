Фото возле зеркала: Тина Кунаки позировала в цветастом бикини

24-летняя супруга Венсана Касселя поделилась кадрами из отдыха.
В подписи французская модель отметила, что это кадры-воспоминания, которые были сделаны ранее во время отпуска. Тина Кунаки запечатлена на снимках в цветастом бикини, который подчеркивает ее формы, с многочисленными завязками на животе.
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Рядом с Тиной позирует ее подруга. "Спасибо за воспоминания", - пишет под фотографиями модель.
Лето – самое время для новых отпускных кадров. Тина Кунаки, надеемся, еще порадует своих поклонников новыми красочными снимками с какого-нибудь побережья.
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