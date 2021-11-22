Фотографировал муж: Хайди Клум позировала перед камерой топлес

48-летняя немецкая модель Хайди Клум снова поделилась с подписчиками откровенными фото топлес.

Знаменитость показала кадры, которые сделал ее муж Том Каулитц. Один из них был сделан во время отдыха на греческом острове Миконос.

"Восход на Миконосе – это так красиво", - подписала кадр Хайди. Запечатлена звезда топлес, на фоне моря, руками она прикрывает грудь и закрывает ладонями глаза. На голове у нее банное полотенце и на бедрах тоже.

На другом снимке Клум запечатлена в одних трусах. Она позирует стоя возле окна, спиной к камере, но видно, что модель без бюстгальтера. Видимо, этот кадр был также сделан во время отдыха семьи, так как за окном виднеется несколько белых лежаков. Фото авторства Тома Каулитца, который любит фотографировать жену без одежды.

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