Французская певица вышла на сцену в украинской вышиванке

Таким образом знаменитость поддержала Украину.

Французская певица Зази выступила 8 марта во время телетрансляции "Едины за Украину" в поддержку нашей страны, пострадавшей после жестокого вторжения России. Во время концерта был организован сбор средств для помощи.

57-летняя Зази вышла на сцену в серых джинсах, ботинках и черной вышиванке, узор на которой был выполнен красными и белыми нитками. На груди у певицы была маленькая лента с флагом Украины.

Певица Зази / Getty Images

Певица Зази / Getty Images

Напомним, ранее свою поддержку нашей стране выразили многие другие знаменитости, среди которых была Мадонна, Сара Джессика Паркер, Мила Кунис с мужем и многие другие.

Читайте также: