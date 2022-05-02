Французский Elle выпустил обложку с моделью, которая потеряла обе ноги

Журнал представил новую обложку, которую посвятил Украине. Украсила глянец модель Лорен Вассер, известная как девушка с "золотыми ногами".
Лорен позировала на голубом фоне, а весь остальной дизайн журнала был выполнен желтыми буквами, что символизировало цвета украинского флага. Героиня номера известна тем, что в возрасте 24 лет из-за токсического шока, вызванного побочным эффектом использования гигиенических тампонов, потеряла обе ноги.
Потеря конечностей не сломала модель, и она продолжила работу в модной индустрии, а благодаря золотому цвету протезов получила свое необычное прозвище.
Синдром токсического шока - это интоксикация организма в результате острой бактериальной инфекции
Читайте также:
- Блогер из Дании публикует стильные образы в сине-желтых цветах
- Вместо обнаженных красавиц – военные, гражданские и животные: журнал Playboy посвятил спецвыпуск войне
- С украинскими символами и голубем мира: польский Vogue посвятили апрельскую обложку Украине
- До слез: американский журнал Time посвятил новые обложки войне в Украине