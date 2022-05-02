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Французский Elle выпустил обложку с моделью, которая потеряла обе ноги

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Французский Elle выпустил обложку с моделью, которая потеряла обе ноги

Французский Elle с Лорен Вассер / Elle

Журнал представил новую обложку, которую посвятил Украине. Украсила глянец модель Лорен Вассер, известная как девушка с "золотыми ногами".

Лорен позировала на голубом фоне, а весь остальной дизайн журнала был выполнен желтыми буквами, что символизировало цвета украинского флага. Героиня номера известна тем, что в возрасте 24 лет из-за токсического шока, вызванного побочным эффектом использования гигиенических тампонов, потеряла обе ноги.

Потеря конечностей не сломала модель, и она продолжила работу в модной индустрии, а благодаря золотому цвету протезов получила свое необычное прозвище.

Синдром токсического шока - это интоксикация организма в результате острой бактериальной инфекции 

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