Французский художник представил на благотворительном аукционе сине-желтый клатч

Люди из разных сфер выражают поддержку нашей стране после того, как 24 февраля Россия без объявления войны напала на Украину.

В Париже 10 марта прошел благотворительный аукцион в Centre Culturel Czech "Искусство для Украины", на котором были представлены разные произведения искусства и вещи от художников и дизайнеров, также там выступили некоторые местные артисты.

Отличился во время мероприятия куратор и визуальный художник Ян Тома, презентовавший сумку-клатч в цветах флага Украины. Аксессуар был продолговатым и с золотистой фурнитурой.

Художник Ян Тома / Getty Images

Напомним, в тот же день дизайнер Агата Руис де ла Прада и певец Омар Монтес вышли на подиум после показа Agatha Ruiz De La Prada fashion show на Неделе моды в Мадриде с украинским флагом в руках.

Agatha Ruiz De La Prada fashion show / Getty Images

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